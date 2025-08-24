Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bea Crespo

El peso de una lágrima

El Foco ·

No todas las vidas de niños y niñas son iguales. Algunas, como ahora las palestinas, no es que no tengan valor, es que se han constituido en objetivo a erradicar para Israel y sus cómplices

Edurne Portela

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:01

Si quiere acercarse a entender el sufrimiento de un niño o una niña durante una guerra, una ocupación o una persecución por parte de un ... Estado genocida, lea 'Últimos testigos. Los niños de la Segunda Guerra Mundial', de Svetlana Alexiévich. Transcribo parcialmente las dos citas que abren este libro. La primera: «Entre 1941 y 1945, durante la Gran Guerra Patria, murieron millones de niños soviéticos: rusos, bielorrusos, ucranianos judíos, tártaros, letones, gitanos» (Revista mensual. 'Druzhba naródov', 1985). La segunda: «Mucho tiempo atrás, Dostoievski formuló la siguiente pregunta: '¿Puede haber lugar para la absolución de nuestro mundo, para nuestra felicidad o para la armonía entera, si para conseguirlo (...) se derrama una sola lágrima de un niño inocente?'». Y él mismo contestó: «No, ningún progreso, ninguna revolución justifica una lágrima. Tampoco una guerra. Siempre pesará más una sola lágrima».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  3. 3 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  4. 4

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  5. 5 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  6. 6 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos
  7. 7

    Aeropuerto de Hondarribia: una pista tan modesta como glamurosa
  8. 8

    Mendizabal, restorán con alma de sidrería
  9. 9

    Hondarribia cumple 70 años en pleno auge y con la meta de abrir rutas a Francia, Italia y Alemania
  10. 10

    Espectacular rescate de un caballo de una sima en Aitzgorri

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El peso de una lágrima

El peso de una lágrima