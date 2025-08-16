Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Washington, militarizada

Editorial DV

Editorial DV

Sábado, 16 de agosto 2025, 06:03

Cuando Donald Trump desplegó en junio a efectivos de la Guardia Nacional y marines para apoyar su 'caza al indocumentado' en Los Ángeles, el gobernador ... de California llevó la medida a los tribunales. Lo mismo hizo ayer el fiscal general de Washington D.C. contra la orden ejecutiva que desde el martes autoriza patrullas de soldados y miembros de agencias federales contra el crimen y el sinhogarismo en la capital. Los datos desmienten la «emergencia de seguridad» que invoca la Casa Blanca. Los delitos violentos descendieron un 26% en lo que va de año, y un 7% la criminalidad en general. En esta urbe de 700.000 habitantes, como en el resto del país, el verdadero enemigo son las armas de fuego, aunque no a ojos del mandatario. Al malestar de residentes y visitantes por la presencia de tropas, agentes y helicópteros se une la sorpresa por su concentración en las zonas consideradas más seguras. La justicia decidirá si el presidente –al que el Supremo concedió inmunidad absoluta para sus actos oficiales– está violando el autogobierno local al aferrarse a una norma que le permite federalizar la seguridad durante 30 días, prorrogables con permiso del Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  4. 4

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  7. 7 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  8. 8

    La Real deja sin dorsal a Odriozola, Becker, Carlos, Sadiq y Javi López
  9. 9

    «Es angustioso acostarte viendo las llamas por la ventana»
  10. 10

    Una multitud arropa a Fermin Muguruza en su barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Washington, militarizada