Vuelven las tensiones al CGPJ

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:43

El delicado equilibrio de fuerzas progresistas y conservadoras en el seno del Consejo del Poder Judicial, conseguido hace un año, tras un largo período de ... bloqueo institucional, vuelve a peligrar tras la acusación del sector progresista a la presidenta Isabel Perelló de romper el mandato del consenso. El motivo de la fricción, tras un año de funcionamiento bien avenido, estalló con la renovación de las comisiones que conforman el Consejo y que son clave para el equilibrio interno del órgano de gobierno de los jueces. Los vocales adheridos al llamado sector progresista mostraron su desacuerdo con el reparto de los cargos en las comisiones, especialmente en la Permanente, denunciando la exclusión de su bloque y el alineamiento de la presidenta con los intereses del sector conservador. La carta de dimisión de uno de los principales referentes del grupo progresista amenaza con dinamitar el consenso tan trabajosamente logrado y poner nuevamente en peligro el funcionamiento del poder judicial. La crisis desatada coincide con un reciente informe del CGPJ que censura el proyecto de ley del Gobierno sobre el secreto profesional de los periodistas, pero tras años de desencuentros, el poder político debería dejar en manos de los profesionales de la judicatura la tarea de recuperar el consenso ahora en riesgo de ruptura.

