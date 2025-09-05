Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una Vuelta a las protestas

La airada protesta contra Israel de Bilbao distorsiona el amplio apoyo a la causa palestina, a la que flaco favor hace Bildu al querer apropiársela

Editorial DV

Editorial DV

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El abrupto final de etapa de la Vuelta en Bilbao, forzado por una multitudinaria protesta contra Israel tan airada que hizo temer por la seguridad ... de los ciclistas, ha dejado tras de sí una imagen nada edificante. Ha empañado la proyección de Euskadi, que venía precedida de una acreditada capacidad para organizar grandes eventos con tirón internacional. Incluso, ha podido distorsionar la misma defensa de la causa palestina, ampliamente apoyada en Euskadi con numerosas y necesarias muestras de solidaridad hacia la población civil, masacrada injustamente en el asedio del Ejército israelí en Gaza.

