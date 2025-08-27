Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Vital ayuda contra el fuego

El apoyo a las zonas devastadas por los incendios será insuficiente si no se refuerzan la prevención y la coordinación frente a nuevas catástrofes

Editorial DV

Editorial DV

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

El debate incendiario que mantienen Gobierno y oposición por los devastadores fuegos que asolan la España rural dio paso ayer a las primeras medidas de ... utilidad real en el día después. El paquete de ayudas anunciado por el Consejo de Ministros, vinculado a la declaración de zona catastrófica, es vital para empezar a reparar el colosal destrozo causado en vidas, bienes, cosechas y riqueza natural en las provincias más afectadas. Cuando todavía permanecen activos varios focos en Castilla y León, Galicia y Asturias, donde las llamas amenazan los últimos santuarios del oso pardo, el apoyo a los pueblos damnificados debe ser lo más ágil y eficiente posible para desterrar de una vez la insoportable sensación de descoordinación y desamparo causado por este desastre medioambiental.

