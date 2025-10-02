Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Contra la violencia vicaria, por ley

Editorial DV

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:36

El tardío combate del Estado de Derecho, sus instituciones y la ciudadanía contra la violencia ejercida contra las mujeres ha ido descubriendo los distintos pliegues ... en los que el machismo trata de hacerse fuerte, de infligir el desgarro más doloroso a sus víctimas. Los hijos, la necesidad de protegerlos de un entorno de maltrato pero sin desligarlos de sus progenitores, ha constituido siempre una de las herramientas de chantaje emocional más afinadas y crueles de los agresores. Agresores a los que la sociedad llegaba a asimilar como buenos padres aunque pegaran e incluso mataran a las madres de sus hijos, un imposible a beneficio del maltratador que la laxitud de la ley amparaba. Ha tenido que pasar un tiempo infinito de padecimiento hasta que el sistema pusiera nombre –violencia vicaria– a la venganza desgarradora que lleva a un hombre a destrozar a la mujer que cree de su propiedad castigando, a veces hasta la muerte, a sus descendientes, compartidos en no pocos casos. El impulso del Gobierno a una norma que convierte en delito esta vulneración de derechos y lo castiga de forma específica afronta un vacío histórico y ayuda a blindar, en el presente y en el futuro, a tantas mujeres y a tantos niños.

