Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Veto militar a Israel

Las medidas anunciadas por Sánchez necesitan del apoyo de la comunidad internacional para poder poner fin al sufrimiento en Gaza

Editorial DV

Editorial DV

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

El veto militar anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez a Israel tiene un impacto muy superior al precursor gesto de reconocer el Estado palestino, ... al que luego se sumaron Reino Unido, Francia y Bélgica. Sin embargo, las nueve medidas desgranadas ayer en La Moncloa, incluido un embargo de armas por decreto, revelan una contundencia sin precedentes por parte de un socio de la Unión Europea para frenar lo que Sánchez llamó sin ambages «el genocidio en Gaza».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  4. 4 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  5. 5 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  6. 6 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  7. 7

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  8. 8

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  9. 9 La predicción de Antonio Gala que le da la razón 34 años más tarde: «Vivirán más pero no serán felices»
  10. 10

    La Asambla francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Veto militar a Israel