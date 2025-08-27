Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Trump, a por la Reserva Federal

Editorial DV

Editorial DV

Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:05

La Reserva Federal, concebida como independiente del poder político, atravesó sin gran sobresalto la primera etapa de Donald Trump. Pero desde hace siete meses el ... presidente mueve la silla del jefe de la Fed. Y sus últimos movimientos indican que no tendrá paciencia para esperar a que Jerome Powell culmine su mandato, dentro de nueve meses. Una vacante permitió al republicano colocar a un cercano asesor en la junta de gobernadores, de la que ahora anuncia el despido de Lisa Cook. La destituida llevará su disconformidad a los tribunales. Ante la batalla judicial que se avecina, la Casa Blanca desacredita a Cook por cometer fraude al solicitar ventajosas hipotecas; un episodio conocido antes de que llegara al banco central más influyente del mundo, y que no impidió que la confirmara el Senado. Frente a los lamentos por la falta de independencia que pierde a chorros la autoridad monetaria, no faltan los que reprochan su resistencia a recortar los tipos, como pide Trump y se da por hecho que decidirá Powell el mes próximo. Los mercados mantienen la calma y el dólar se deprecia ya un 10% desde el relevo en el Despacho Oval. Aunque esto solo perjudica al ciudadano de a pie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  5. 5 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  6. 6

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  7. 7

    Miramon contará con un nuevo edificio especializado en rehabilitación de lesiones
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  9. 9

    La espectacular ola de Belharra aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  10. 10

    «Venir a la isla es mejor que ir a Hawaii»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump, a por la Reserva Federal