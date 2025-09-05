Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tragedia en la Lisboa turística

Editorial DV

Editorial DV

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:40

La conmoción desatada por el trágico accidente del Ascensor de Gloria, una de las atracciones turísticas más emblemáticas del centro histórico de Lisboa, exige una ... primera reacción de solidaridad y duelo con las familias de las 16 víctimas mortales –cifra confirmada al cierre de esta edición– y de las más de veinte personas heridas, dos de ellas de nacionalidad española que ya han recibido el alta. Todo incidente de gravedad en el transporte público conlleva una connotación especial, incrementada en este caso porque afecta a un símbolo del turismo del país vecino. Las autoridades de Portugal, sumido aún en un comprensible estado de shock, han iniciado la pertinente investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento del funicular tras la presumible rotura de un cable. Aunque aún es pronto para determinar el origen, los empleados y la empresa operadora discrepan sobre sus motivos. Mientras los trabajadores cuestionan el mantenimiento del elevador, la compañía defiende su estado y el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Las inspecciones abiertas en funiculares similares en la capital lusa deberían dar luz al problema para evitar nuevos sobresaltos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trifulca en un comercio de alimentación de Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  3. 3 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  4. 4 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6

    Menores tutelados, acoso escolar, clubes de cannabis, ciberdelincuencia...Los apuntes de la Fiscalía vasca
  7. 7

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  8. 8 Emotiva despedida de Becker ¡en euskera!
  9. 9 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  10. 10

    El homeópata de Baiona condenado «dejará de ejercer la medicina» en su consulta de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tragedia en la Lisboa turística