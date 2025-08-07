Starmer adopta la agenda ultra

Comenta Compartir

Una oleada de violencia racista puso a prueba hace un año a un Keir Starmer recién llegado al 10 de Downing Street. La ultraderecha se ... sirvió del asesinato de tres niñas para inundar las redes de bulos sobre una supuesta procedencia extranjera del criminal, que resultó ser galés. Aquella ola de ataques a mezquitas y centros de acogida de inmigrantes fue atajada con profesionalidad policial y juicios rápidos que llevaron a la cárcel a los cabecillas de las algaradas. Pero el primer ministro no acierta a afrontar con solvencia la principal preocupación de sus ciudadanos, la inmigración irregular a través del canal de La Mancha, un temor alentado con su habitual falta de escrúpulos por Nigel Farage. Starmer vende como «transparencia» su decisión de publicar el origen de los implicados en delitos sexuales. Un ejecutivo socialdemócrata impulsa una medida que desprecia los derechos de personas no condenadas, arriesga poner en el punto de mira a colectivos enteros y sostiene la ingenua creencia de que la información hará retroceder al gran manipulador del Brexit. Las elecciones aún quedan lejos, pero el 'premier' dilapida a chorros la confianza de los progresistas al abrazar la agenda ultra.

