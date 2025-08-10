Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sostenible, asequible, chino

Los vehículos eléctricos del gigante asiático ganan peso entre los consumidores vascos por la progresiva rebaja de precios

Editorial DV

Editorial DV

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

La comparación habla por sí sola. En el primer semestre de 2022 se matricularon 72 vehículos chinos en Euskadi. Los 1.732 registrados entre enero ... y junio del presente ejercicio –en Gipuzkoa se han vendido 483– representan que esta elección se ha multiplicado por 24. La fidelidad a las marcas tradicionales ya comenzó a ceder en los últimos años en favor de modelos japoneses o surcoreanos, y ahora el gigante asiático seduce cada vez más al consumidor vasco con una combinación de sostenibilidad y equipamiento atractivo. La opción eléctrica sigue lastrada por la escasez de puntos de recarga o la autonomía limitada. Pero la progresiva reducción del precio, un 12% en el último año, combinada con las ayudas oficiales a la renovación, contribuye a popularizar la decisión 'verde'.

