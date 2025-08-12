Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Un silencio de muerte en Gaza

Editorial DV

Editorial DV

Martes, 12 de agosto 2025, 06:36

No será necesaria la «investigación independiente» que reclama el secretario general de Naciones Unidas sobre el asesinato de seis periodistas en un ataque directo a ... la tienda de campaña en la que vivían y trabajaban en Gaza. El ejército israelí confirmó que dirigió el bombardeo contra Anas al-Sharif, corresponsal de Al-Yasira de 28 años, al que reiteradamente había señalado como «terrorista». Después de terminar con su vida y las de Mohamed Oreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohamed Naufal, Moamen Aliwa y Mohamed al-Kaldi, las fuerzas de ocupación esgrimen supuestas pruebas de vinculación con Hamás que resulta imposible verificar. Al dolor de las familias de los asesinados, a la orfandad y el miedo de sus compañeros que se saben también objetivos, Israel añade el descrédito de la memoria de sus víctimas. La ofensiva contra la Franja que ya dura 22 meses ha matado a 242 informadores, según la ONU; más que todos los que cayeron en las dos contiendas mundiales, Vietnam, Irak y Afganistán. En vísperas de una campaña redoblada, la eliminación de los testigos, de los ojos y oídos para los medios que tienen prohibido el acceso, extiende sobre el territorio un silencio de muerte.

