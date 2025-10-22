Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Rentas al alza, riesgo de brecha

Editorial DV

Editorial DV

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Es indudable el aumento del nivel de vida de los vascos gracias a las progresivas mejoras de sus rentas, a pesar del encarecimiento de la ... cesta de la compra, la precariedad laboral y los gastos que obligan a extremar el control de la tesorería familiar. Lo cierto es que los ingresos han experimentado un sólido incremento en 2023, según el Eustat. La otra cara de la moneda resulta más inquietante porque pone de relieve una progresiva cuña de desigualdad en España cada vez más ligada a las estructuras productivas que erosionan el principio del equilibrio territorial. Las cifras constatan un aumento de la brecha territorial con el sur, marcado por el peso del sector primario y la precariedad laboral. Los datos confirman que Gipuzkoa ha asentado su liderazgo gracias a la apuesta a una estructura productiva avanzada, diversificada y a la capacidad tecnológica, con una presencia de pymes y cooperativas que garantizan empleo estable y salarios elevados. En esa dirección, el norte mantiene una ventaja estructural respecto al sur, tanto en productividad como en estabilidad laboral. El modelo industrial consolidado va en la buena dirección, pero la búsqueda de una sociedad más cohesionada debe seguir siendo un objetivo.

