Relevo con desafíos

San Sebastián inicia una nueva etapa tras la renuncia de su alcalde, Eneko Goia, que dará pie a la elección el próximo 29 de octubre ... de su sucesor, Jon Insausti. La sesión de ayer anticipó la severa batalla que se avecina en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. Como era previsible, Goia hizo una explícita defensa de su gestión al frente del Ayuntamiento, mientras que la oposición ha puesto de relieve las carencias y la incapacidad del Gobierno municipal para ofrecer un programa eficaz que resuelva los problemas de los donostiarras. Con la salida de Goia a mitad de legislatura por una mezcla de ciclo terminado y desgaste de la marca jeltzale en Donostia, el pleno de ayer sirvió para augurar una correosa batalla sobre aspectos cruciales que en este momento constituyen prioridades de la ciudadanía donostiarra como son el turismo, la vivienda y la seguridad. Desde que llegó la alcaldía Goia entendió que la complejidad de Donostia exigía un talante moderado y abierto, que trascendiera los límites de las siglas y las ideologías, y pusiera en primer plano el interés de la ciudad.

Primera conclusión del debate: el relevo implica un cambio en la alcaldía, pero previsiblemente este nuevo tiempo no va a suponer un cambio en el modelo de ciudad que ha desarrollado el Gobierno municipal en la última década. Este ha sido precisamente uno de los puntos en los que la oposición ha puesto el dedo en la llaga. La coalición PNV-PSE se ve interpelada a mantener su cohesión como equipo de gobierno frente a las acusaciones de los demás grupos de «inacción». Pero, a la vez, esta presión le obliga también a examinar las luces y las sombras de la gestión, es decir, a reconocer sus zonas vulnerables y corregir aquellos aspectos en los que quizá no ha tenido la suficiente determinación o empatía con la ciudadanía a la hora de desarrollar determinados proyectos. No solo es necesario construir un discurso de ilusión colectiva para afrontar los retos del futuro, no solo conviene asumir que Donostia va a jugar una competición en el circuito de las ciudades innovadoras, no solo conviene teorizar sobre la San Sebastián metropolitana, con 350.000 habitantes. Hará falta también más calle, escuchar más a la ciudadanía y corregir los problemas antes de que se enquisten. Salir de la autocomplacencia necesitará diálogo, responsabilidad, ambición y exigencia. Y una gran pasión de ciudad.

