Editorial

Relevo con desafíos

La renuncia de Goia abre un nuevo ciclo que, sin romper con el pasado, afronte las luces y las sombras en la gestión municipal

Editorial DV

Editorial DV

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

San Sebastián inicia una nueva etapa tras la renuncia de su alcalde, Eneko Goia, que dará pie a la elección el próximo 29 de octubre ... de su sucesor, Jon Insausti. La sesión de ayer anticipó la severa batalla que se avecina en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. Como era previsible, Goia hizo una explícita defensa de su gestión al frente del Ayuntamiento, mientras que la oposición ha puesto de relieve las carencias y la incapacidad del Gobierno municipal para ofrecer un programa eficaz que resuelva los problemas de los donostiarras. Con la salida de Goia a mitad de legislatura por una mezcla de ciclo terminado y desgaste de la marca jeltzale en Donostia, el pleno de ayer sirvió para augurar una correosa batalla sobre aspectos cruciales que en este momento constituyen prioridades de la ciudadanía donostiarra como son el turismo, la vivienda y la seguridad. Desde que llegó la alcaldía Goia entendió que la complejidad de Donostia exigía un talante moderado y abierto, que trascendiera los límites de las siglas y las ideologías, y pusiera en primer plano el interés de la ciudad.

