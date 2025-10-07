Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Recuperar la humanidad

Es necesario mantener la presión internacional y civil para impulsar el fin de la barbarie en Gaza y cerrar en Israel la herida de los ataques del 7-O

Editorial DV

Editorial DV

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El plan de paz de Donald Trump para Gaza e Israel que ha terminado por aceptar Hamás debería abrir una etapa de esperanza en Oriente ... Medio bajo una clave que lleva desguazada demasiado tiempo: la humanidad. La tarea de recuperarla es más urgente que nunca cuando se cumplen hoy dos años de los salvajes atentados terroristas cometidos por milicias de Hamás al otro lado de la Franja, con el resultado de 1.200 muertos y más de 200 personas secuestradas, algunas aún cautivas. Los ataques proyectaron un horror sin límites y espolearon una brutal ofensiva del ejército israelí sobre la población palestina que ha segado más de 60.000 vidas, en un cerco que desata una ola de indignación mundial ante el convencimiento de asistir a un barbarie, un genocidio en pleno siglo XXI a los ojos de la ONU y de cada vez más países.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  2. 2 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  5. 5 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  6. 6

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  9. 9 Así eran los atracos a furgones blindados y sucursales bancarias perpetrados por ETA
  10. 10

    Cientos de turistas atrapados en el Everest por una tormenta de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Recuperar la humanidad