Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Rearme alemán frente a Rusia

Editorial DV

Editorial DV

Jueves, 28 de agosto 2025, 05:59

La recuperación del servicio militar en Alemania confirma la apuesta del conservador Friedrich Merz por la seguridad, una de las prioridades de la gran coalición ... que lidera junto a los socialdemócratas, y por el rearme del país frente a la amenaza de Rusia. Cuando aún no se han producido avances significativos en la mediación de Trump para poner fin a la invasión rusa en Ucrania, el regreso de la 'mili' en la principal potencia europea lleva la retórica bélica internacional a un nuevo nivel por la capacidad de arrastre de la locomotora alemana en el resto de la UE. El anuncio para captar miles de soldados voluntarios de entre 18 y 25 años se une al notable aumento de los gastos en defensa, ya en marcha en tiempos del canciller Scholz, y a un fortalecimiento sin precedentes de su ejército después de haber vivido al abrigo de EE UU en la OTAN. Incluso, Merz aboga por participar con Francia y Reino Unido en el despliegue de un paraguas nuclear en territorio germano. La reorganización de la defensa, iniciada también en Polonia y Finlandia, es la triste demostración de lo lejos que aún está la paz y del esfuerzo militar que algunos socios de la Unión asumen, pese a su delicada economía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  2. 2

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  3. 3 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  4. 4 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  5. 5

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  6. 6 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  7. 7

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  8. 8 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  9. 9

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  10. 10 Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rearme alemán frente a Rusia