Realeza en apuros

Editorial DV

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Carlos III de Reino Unido ha abierto el proceso para despojar del título de príncipe a su hermano menor Andrés, que será además 'reubicado' desde ... el complejo de Windsor a otra residencia que seguirá pagando la Corona junto a su seguridad y el resto de gastos. En lo que se interpreta como una declaración condenatoria, el comunicado del Palacio de Buckingham explica que «estos actos de censura se han vuelto necesarios, ante el hecho de que él continúa negando las acusaciones en su contra» que le vinculan con el financiero y pedófilo neoyorkino Jeffrey Epstein. La principal denunciante del 'caso Epstein', Virginia Giuffre, aseguró que el exduque de York la había explotado sexualmente a los 17 años. La reciente aparición de un libro de memorias de Giuffre, que se suicidó en abril, podría haber decidido finalmente al rey a aplicar la enseñanza que recibió de su madre, «proteger la monarquía a cualquier precio», más en un momento en que su popularidad retrocede sobre todo entre los jóvenes. Es el monarca y no el Parlamento el que desencadena este movimiento sísmico, que fracasa si su objetivo era evitar el debate público y la exigencia de que Andrés Mountbatten-Windsor declare ante la Justicia. La de su país y la de EE UU, donde siguen sin trascender los archivos en los que figura Donald Trump.

