Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Putin asume más riesgos

Editorial DV

Editorial DV

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:37

Comenta

Cada vez más países que pertenecen a la Unión Europea y a la OTAN sufren incursiones de aparatos no tripulados: Rumanía, Noruega, Dinamarca, Alemania o ... Bélgica. Estonia registró un episodio aún más severo, tres cazas rusos armados que los F-35 de la Alianza Atlántica tuvieron que expulsar. La amenaza híbrida del Kremlin plantea un riesgo cierto para la seguridad aérea, como atestiguan el hackeo del GPS del avión de la presidenta de la Comisión Europea o el intento de perturbar un vuelo de la ministra española de Defensa en las cercanías de Kaliningrado. Este enclave por el que Rusia se asoma al Báltico es emisor habitual de interferencias en la navegación aérea. Y, según las denuncias danesas de provocaciones en sus estrechos, tampoco la marítima se libra de agitación. Frustrado en su intento de apoderarse de Ucrania, Vladímir Putin trata de agrietar el apoyo aliado a Kiev. Se sirve de su vetusta 'flota fantasma', de la que se sospecha que actúa como lanzadera de drones. Los encuentros de estos días deben acelerar una respuesta adecuada al atrevimiento ruso, avanzar en el bloqueo de los petroleros clandestinos, mantener la colaboración de EE UU y aprovechar la experiencia de los ucranianos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  4. 4

    «Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»
  5. 5

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  6. 6 La curiosa tienda vasco-japonesa del País Vasco francés en la que «las señoras hacen sus compras»
  7. 7 El chef del mejor restaurante del mundo llega a San Sebastián: «Maido es un lugar feliz que tiene el cariño de la gente»
  8. 8 Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata
  9. 9

    Udalekus: la fina línea entre educar y adoctrinar
  10. 10 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Putin asume más riesgos