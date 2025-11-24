Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

El caso Pujol

Editorial DV

Editorial DV

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:21

Comenta

Jordi Pujol, el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, se enfrenta a sus 95 años a un juicio en el ... cual la Fiscalía pide 9 años de cárcel para él por la comisión de delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita en relación con la fortuna familiar oculta en el extranjero. La Audiencia Nacional investigará a partir de hoy si el clan Pujol Ferrusola se enriqueció gracias a la corrupción mientras el patriarca gobernaba Cataluña con holgadas mayorías absolutas. El juicio se prolongará durante varios meses y previsiblemente alcanzará a toda la familia –sus siete hijos enfrentan penas de 8 a 29 años de prisión– y una decena de empresarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  2. 2

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  3. 3

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  4. 4 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  5. 5

    Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil
  6. 6

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  7. 7

    El atasco en los juzgados guipuzcoanos se agrava al rozar los 50.000 casos sin resolver
  8. 8

    La polarización de la Justicia, a juicio
  9. 9

    250 profesores denunciaron ante Educación acoso y agresiones de alumnos el curso pasado
  10. 10

    «Hay personas que comparten no solo vivienda, sino la propia habitación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El caso Pujol