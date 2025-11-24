El caso Pujol

Comenta Compartir

Jordi Pujol, el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, se enfrenta a sus 95 años a un juicio en el ... cual la Fiscalía pide 9 años de cárcel para él por la comisión de delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita en relación con la fortuna familiar oculta en el extranjero. La Audiencia Nacional investigará a partir de hoy si el clan Pujol Ferrusola se enriqueció gracias a la corrupción mientras el patriarca gobernaba Cataluña con holgadas mayorías absolutas. El juicio se prolongará durante varios meses y previsiblemente alcanzará a toda la familia –sus siete hijos enfrentan penas de 8 a 29 años de prisión– y una decena de empresarios.

Pujol fue un símbolo de la Cataluña contemporánea. Gobernó entre 1980 y 2003, tuvo un papel decisivo en la modernización de la región y fue una figura enormemente popular hasta que el estallido del famoso caso del 3% echó por tierra el mito del pujolismo y de la singularidad catalana. Además de salpicar a su partido de manera grave, el escándalo mostró que el clan Pujol Ferrusola, liderado por el expresidente y su mujer, y seguidos de cerca por el primogénito, se valió de la indiscutida posición privilegiada del patriarca en la vida política, social y económica de Cataluña para acumular un patrimonio desmedido. Sea como fuere, el legado político del 'Molt Honorable' quedará irremediablemente oscurecido por los escándalos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión