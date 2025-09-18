Un proyecto de ciudad

Comenta Compartir

Eneko Goia, alcalde de San Sebastián, lanzó ayer una reflexión para afrontar los desafíos de futuro sin miedo y con ambición. Que dentro de cien ... años los donostiarras de ese momento recuerden lo que decidieron sus gestores como hoy evocamos a quienes optaron por derribar las murallas en 1863. «Y no les fue tan mal», ironizó al señalar que la apuesta por el turismo hunde sus raíces en un compromiso centenario por la prosperidad. Una disposición que hoy pasa también por armonizar intereses y concertar voluntades. De entrada, en el entorno metropolitano, con los municipios cercanos a Donostia para abordar la lacerante crisis de la vivienda. En el foro organizado por DV y patrocinado por Rural Kutxa, Goia reivindicó este espíritu de innovación con una encendida defensa de un turismo 'responsable', consciente de que esta fuente de crecimiento y riqueza puede generar disfunciones si se pierde el control. También abordó la angustia que sufren miles de donostiarras por no poder acceder a una vivienda asequible intentando evitar el simplismo de las soluciones mágicas, y con una defensa de la concertación con el Gobierno Vasco ante un conflicto que ya afecta directamente a la clase media. También reflexionó sobre la seguridad, y la percepción de deterioro que se percibe, con una crítica a la falta de respuestas legales, por ejemplo, ante los delitos reincidentes. Son tres aspectos que, entrelazados, constituyen la agenda urbana más problemática de cualquier gestor público que también emplaza al Ayuntamiento. El alcalde subrayó la dimensión que encierran los proyectos ligados a la ciencia, al conocimiento y a la gastronomía, y puso de relieve los planes pendientes para el desarrollo de la vega del Urumea, con el futuro equipamiento de viviendas en los cuarteles de Loiola como emblema. Goia –que evitó referirse a su lógico desgaste tras diez años en el poder– marcó su modelo desde el carril central frente a la trinchera de la oposición permanente. Un dardo dirigido a Bildu, que lidera la oposición y querrá convertir las próximas municipales en un laboratorio del cambio político en Euskadi. Lo hace con la convicción de que, en el fondo, no existe una alternativa estratégica a su política. Para ello necesita luchar contra los tópicos, combatir la autocomplacencia y construir un relato comprensible y cercano sobre el enorme potencial que encierra esta ciudad y que a veces solo son capaces de reconocer quienes nos visitan. Todo un desafío.

