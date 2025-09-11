Política y deporte

Comenta Compartir

Las manifestaciones en favor de Palestina y contra Israel han encontrado en La Vuelta un importante altavoz, pero su caótica presencia en la carrera amenaza ... su normal desarrollo y pone en riesgo la llegada a la meta de Madrid y la integridad de los deportistas. La irrupción de las protestas vinculadas a la legítima defensa de los derechos del pueblo palestino en una competición deportiva, en la que participan más de tres mil personas y equipos de diferentes nacionalidades y patrocinios, genera un clima de confusión que no es beneficioso ni para la imagen imparcial de los ciclistas, ni para los propósitos de los convocantes. El desorden y las actitudes airadas de algunos de los manifestantes ponen en jaque a La Vuelta, que cumple su 80 aniversario y moviliza, por las localidades que atraviesa, importantes recursos económicos y una potente proyección internacional. Ante la constatación de que las protestas no van a cesar, se impone en sus impulsores una reflexión sobre la necesidad de limitar las manifestaciones a un ejercicio pacífico y respetuoso con los deportistas y espectadores. Más aún cuando el Gobierno de España ya ha adoptado medidas de carácter diplomático y comercial contra el Ejecutivo de Netanyahu, que dejan clara constancia de la repulsa mayoritaria al asedio en Gaza.

