Pérdida de credibilidad

La imagen de la Justicia sale cuestionada con la polémica de la sentencia que condena al fiscal general del Estado

Editorial DV

Editorial DV

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

La reciente sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha provocado un debate profundo y preocupante sobre la independencia del poder ... judicial y la imparcialidad de nuestras instituciones. La obligación de los tribunales es aplicar la ley con rigor, pero en este caso la tormenta está servida en bandeja y convierte la sentencia en un arma arrojadiza de las más bajas pasiones. Un sector de la Judicatura, el más progresista, sostiene que no hay suficientes pruebas para la condena. Otra corriente, de sesgo más conservador, considera que simplemente se ha ejercicio la ley. La polémica es negativa, daña la imagen de la Justicia y proyecta una politización perniciosa. Sale muy erosionada la propia credibilidad de la Justicia. García Ortiz se considera inocente pero su decisión de no hacerse a un lado también ha salpicado a la institucionalidad. Todo este debate se produce sin que ni siquiera se haya podido conocer aún el contenido de la sentencia.

