Nuevos frentes para Yolanda Díaz

Lunes, 13 de octubre 2025, 06:23

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abierto un nuevo frente dentro del Gobierno con su propuesta para elevar hasta diez días el permiso por ... fallecimiento de un familiar, frenada por el titular de Economía, partidario de hacerlo de acuerdo con las empresas. El planteamiento de Díaz no sólo ha provocado otro choque con Carlos Cuerpo, el ministro más prágmatico del Gabinete de Pedro Sánchez y alejado con su moderación de los incendios. También ha servido para agravar el enconado enfrentamiento con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha anunciado en una entrevista con este periódico su voluntad de llegar a los tribunales. Pero una cosa es que la vicepresidenta segunda tenga que renunciar a carga ideológica en la gestión pública. Y otra, que la ministra utilice el diálogo para engrasar sus planes con el líder de la patronal y sus socios antes de presentarlos, si quiere añadir garantías a su legítima y necesaria defensa de los derechos de los trabajadores. Como referente de Sumar, Díaz intenta diferenciarse del PSOE y Podemos, en un difícil equilibrio entre ideología y medidas sociales como la jornada laboral reducida sobre el que también reside la estabilidad de la legislatura.

