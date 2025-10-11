Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Nobel para los venezolanos

La elección de María Corina Machado desplaza la indecorosa ambición de Trump y se erige en símbolo global de la aspiración a la democracia

Editorial DV

Editorial DV

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La concesión del Nobel de la Paz a María Corina Machado, la galvanizadora de la oposición al régimen autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela, representa ... un canto global a las aspiraciones democratizadoras no solo en la castigada tierra natal de la galardonada, sino en todos los lugares del planeta donde la libertad y la plenitud de derechos siguen siendo una quimera. La autoproclamada e indecorosa ambición de Donald Trump por hacerse con una distinción universal, a la que se creía acreedor incluso antes de su, por ahora y contra pronóstico, esperanzador plan de paz para Oriente Próximo, había conferido este año a la decisión de los académicos reunidos en Noruega una expectación desbocada.

