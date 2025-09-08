Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Un mundo bajo amenaza

Europa debe hacer valer su influencia e historia de libertades en la escalada de la retórica bélica entre Trump y Putin por el control mundial

Editorial DV

Editorial DV

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Vladímir Putin y Donald Trump han retomado el curso en posiciones muy alejadas entre sí y en plena escalada de su retórica bélica. Convenir en ... el peligro que entraña para la estabilidad mundial cualquier eventual choque entre ambos mandatarios es una obviedad. Pero lo cierto es que este verano se ha agravado su distanciamiento hasta volver a hablar casi con naturalidad de una política de bloques de infausto recuerdo. El autócrata ruso se ha rehabilitado en China, donde ha encontrado un mercado gigante para compensar las sanciones impuestas por la invasión a Ucrania. A la vez, Putin sale fortalecido tras la exhibición de poderío militar con el que fue agasajado en Pekin por el líder chino, Xi Jinping. No ha tardado en lanzar una seria advertencia a Europa si persiste en su idea de enviar tropas a territorio ucraniano al terminar la guerra. De hacerlo ahora, serían consideradas «objetivos legítimos para su eliminación».

diariovasco Un mundo bajo amenaza