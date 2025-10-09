Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Marcha atrás electoralista

Los cambios de guion de Podemos en el embargo de armas a Israel y del PSOE en los toros anticipan una pugna que se asoma al populismo

Editorial DV

Editorial DV

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Los partidos afrontan las últimas decisiones parlamentarias con una indisimulada mirada electoral, aunque suponga salpicar de arrebatos el necesario temple que exigen los debates de ... interés público. Son los casos del embargo de armas a Israel que planteaba el Gobierno, salvado ayer 'in extremis' por Podemos en el Congreso tras haber amagado con el desplante. Y de la iniciativa legislativa popular que buscaba acabar con el blindaje de las corridas de toros como patrimonio cultural, tumbada por el PSOE después de haberse dejado querer por la bancada antitaurina. Un 'tendido' del que forman parte el PNV –con el argumento de recuperar la competencia para regular los festejos– y Bildu –que los considera «tortura»– entre otros, a pesar del reconocido apoyo que tienen los toros entre las bases nacionalistas. En un contexto de creciente pulso político y temor al desgaste entre los socios de investidura, la política se arriesga a asomarse al populismo al abordar cuestiones controvertidas y de amplio eco ciudadano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  2. 2 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  3. 3

    Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  4. 4 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  5. 5 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  6. 6 La administración de lotería que ha facturado 60 millones de euros anuales solamente por el nombre del pueblo en el que se ubica
  7. 7 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  8. 8

    La Ertzaintza ha recibido ya diecisiete denuncias de familias por el campamento de Bernedo
  9. 9 ¿A alguna madre le preguntarían hoy si su hija asesinada «era ligona»?
  10. 10 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Marcha atrás electoralista