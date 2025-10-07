Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Macron toca fondo

Editorial DV

Editorial DV

Martes, 7 de octubre 2025, 06:34

Comenta

La renuncia de Sébastien Lecornu, 27 días después de convertirse en primer ministro y a las doce horas de presentar su Gabinete, desnuda a Emmanuel ... Macron y a la inmensa mayoría de la clase política francesa. El presidente quema a su tercer jefe de Gobierno en un año en un nuevo intento fallido de afrontar la grave situación financiera de la segunda economía del euro con un contestado recorte del gasto público. La tradicional incapacidad de los partidos para trabar consensos se vuelve dramática con el Parlamento atomizado surgido de las legislativas adelantadas de junio de 2024. Ningún bloque dispone de mayoría y además los conservadores trabajan ya en clave electoral, de cara a las municipales y a la sucesión presidencial. Fueron Los Republicanos herederos de Sarkozy los que precipitaron la dimisión de Lecornu. Y los extremismos a derecha e izquierda tienen también la vista puesta en las urnas. Macron conserva la opción de nombrar a otro 'premier' después de buscar un acuerdo con el progresismo moderado; una vía a la que es alérgico. De lo contrario, unos comicios anticipados espolearían a Marine Le Pen y contagiarían la inestabilidad al conjunto de la Unión Europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  5. 5 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  6. 6

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8 Confirman la presencia del raro cachalote enano en aguas vascas y horas después aparece varado en Zarautz
  9. 9

    Cientos de turistas atrapados en el Everest por una tormenta de nieve
  10. 10 Los motivos tras el abandono de la comunidad china de España: «Están anticipándose»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Macron toca fondo