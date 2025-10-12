Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Macron, presidente del caos

La emergencia presupuestaria devuelve al Gobierno a Lecornu con la expectativa de que los socialistas renuncien a censurarlo

Editorial DV

Editorial DV

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El primer ministro francés tiene que presentar mañana un proyecto de Presupuestos para 2026 al Gobierno y el miércoles a la Asamblea Nacional. Su Ejecutivo, ... que todavía ha de constituir, debe conseguir el apoyo de una mayoría parlamentaria en una Cámara ingobernable desde las elecciones anticipadas de junio de 2024. Para el país vecino, sacar adelante las Cuentas públicas es imperativo si pretende acometer un severo ajuste fiscal que permita reducir el déficit al 5% del PIB para finales del próximo ejercicio, muy lejos todavía del 3% que exige Bruselas. Y afrontar una deuda del 114%, en un momento en que el comportamiento de la segunda economía del euro concita la preocupación de los mercados y del conjunto de la Unión Europea.

