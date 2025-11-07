Legislatura imposible

Comenta Compartir

Junts ha materializado la ruptura con Pedro Sánchez y su pase a la oposición anunciados por Carles Puigdemont decretando el bloqueo de la legislatura por ... la vía de enmendar a la totalidad todas las leyes del Gobierno en trámite, salvo tres que ya estaban consensuadas. Es elocuente que tuviera que solemnizar ayer que los independentistas consuman lo anticipado por el expresident. Es la prueba de que tantas veces ha ido el cántaro de la amenaza de Junts a la fuente sin llegar a quebrarse que sus órdagos habían ido perdiendo verosimilitud. Y de que la estrategia del Gobierno de negar la realidad ha forzado a Puigdemont a utilizar su arma –su peso decisivo en el Congreso– para dejar claro que han cambiado de raíl en este mandato de Sánchez. Los vaivenes en el acuerdo sobre el que el presidente cimentó la legislatura no pueden ocultar que era intransitable. Porque el hecho de que Sánchez haya logrado alcanzar el ecuador de este cuatrienio e ir aprobando iniciativas de su calendario legislativo no significa que su acción de gobierno se haya dotado de estabilidad. Y que Junts siga descartando apuntalar una moción de censura de Feijóo, el seguro de vida al que se aferra Sánchez, no significa que éstos puedan asegurar que siguen gobernando sin unos Presupuestos.

