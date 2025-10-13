Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lecciones sobre Bernedo

La educación y la prevención son claves para que no se repitan el adoctrinamiento y el descontrol en un campamento con menores

Editorial DV

Editorial DV

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

El cúmulo de despropósitos aflorado en el campamento de Bernedo permite extraer varias lecciones que convendría asumir a instituciones y monitores para evitar que se ... repita un escándalo semejante. La primera, la prevención obliga a toda la cadena de administraciones concernidas –desde las competentes en Juventud, Cultura y Seguridad hasta las territoriales y las más próximas al vecindario– a actualizar los protocolos de funcionamiento y vigilancia. Y con mayor celo cuando se trata de udalekus que albergan durante semanas a menores de edad que se merecen un espacio seguro para disfrutar de la experiencia y no para enfrentarse a situaciones que han llegado a ser traumáticas en algunos casos.

