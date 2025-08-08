Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Jugar con fuego

El PP necesita evitar que Vox le utilice para trasladar a las instituciones su agenda ultra, como acaba de ocurrir en Jumilla

Editorial DV

Editorial DV

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00

Murcia se ha convertido este verano en escenario de episodios que perturban la convivencia. Primero fueron las «cacerías» de inmigrantes hace menos de un mes ... en Torre Pacheco. Ahora una moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla quiere restringir el uso de centros deportivos municipales para que no puedan acoger «actividades culturales, sociales o religiosas». La comunidad musulmana –1.500 de sus 27. 000 habitantes– se ha sentido de inmediato aludida, porque en los dos últimos años celebró en campos de fútbol las fiestas del fin de Ramadán y del Sacrificio, cuando familias completas se reúnen para el rezo de primera hora de la mañana. Que hosteleros del municipio les ofrezcan locales alternativos prueba la inexistencia de conflictividad social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  4. 4

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  5. 5 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  6. 6 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  7. 7 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  8. 8

    Arsen Zakharyan, ¿a la tercera va la vencida?
  9. 9 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa
  10. 10

    Los primeros 75-80 ejemplares de atún rojo ya están en las dos jaulas de la granja marina de engorde de Getaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jugar con fuego