Inyección de energía

El acuerdo para elevar la potencia eléctrica en Euskadi reduce los riesgos en el desarrollo industrial vasco y da algo de aire al Gobierno de Sánchez

Editorial DV

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

En un momento de fuertes incertidumbres para la economía y de sobresaltos arancelarios, la industria vasca se ha prevenido con el más elemental de los ... apoyos para garantizar su funcionamiento cotidiano: más enchufes y de mayor potencia. Los acusados síntomas de debilidad del tejido productivo de Euskadi se verán paliados por la importante inyección de energía lograda en el reparto de megavatios que planifica el Gobierno central. El acuerdo suscrito ayer en Madrid entre el consejero de Industria, Mikel Jauregi, y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, no es una garantía absoluta para el desarrollo de sus empresas, que luchan por no perder competitividad y frenar la destrucción de empleos. Pero les da la seguridad necesaria para abrir y cerrar la persiana todos los días. Estaban en juego 70.000 puestos de trabajo por una merma de potencia eléctrica que, además, amenazaba la viabilidad de más de cien proyectos empresariales y el desembarco de una veintena de nuevas compañías a Euskadi. Todo un caudal de progreso, trabajo y estabilidad para el debilitado tejido empresarial del País Vasco, que debe hacer frente a sus propios síntomas de agotamiento.

