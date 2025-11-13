Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Inversiones hospitalarias

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Desde que hace tres años la rebelión de las batas blancas visualizara en las escaleras del Hospital Donostia el malestar de los médicos con la ... gestión política de entonces, el Gobierno Vasco ha dado respuesta a las carencias en hospitalarias de Gipuzkoa. El Departamento de Salud ha apretado el acelerador de las inversiones en las principales instalaciones sanitarias del territorio, y el anuncio para 2028 de la construcción de un nuevo edificio hospitalario en Zumarraga, por valor de 75 millones, es una prueba de que las principales infraestructuras de Osakidetza en el territorio necesitaban un inevitable refuerzo. El proyecto zumarragarra es la segunda inversión más alta que el Ejecutivo autonómico realiza en los últimos años en el territorio en esta materia, por detrás del edificio de consultas externas del Hospital Donostia (78 millones) y por delante de la protonterapia (60). A esta lista de actuaciones se suman también los nuevos proyectos hospitalarios anunciados por Osakidetza para Irun, Tolosa y Arrasate, que a buen seguro reforzarán en los próximo años el mapa sanitario en Gipuzkoa, ya que la sanidad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los guipuzcoanos.

diariovasco Inversiones hospitalarias