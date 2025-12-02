Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Inoportuno relevo en la UCO

Editorial DV

Editorial DV

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:40

Comenta

El relevo forzado hoy por el Gobierno en la cúpula de la UCO, encargada de la lucha contra la corrupción, se produce en un momento ... inoportuno, justo cuando la Guardia Civil estrecha el cerco sobre el entorno político y familiar de Pedro Sánchez. Si lo que pretendía era facilitar el derecho de promoción a general de Rafael Yuste, máximo responsable del equipo, el Ejecutivo se arriesga a ofrecer la imagen contraria, sumido en un indisimulado nerviosismo por el devastador resultado de las investigaciones de esa unidad. La entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y la imputación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ambos de la máxima confianza del presidente antes de que estallara la trama de las 'mordidas', son el resultado de las pesquisas del Área de Delincuencia Económica, que también asume el caso de su mujer, Begoña Gómez, por el presunto uso de la influencia de La Moncloa en su desarrollo profesional. Precipitar el descabezamiento de la UCO, en un contexto crítico para la estabilidad de la legislatura, enciende las sospechas sobre un intento desesperado de Sánchez de instrumentalizar los resortes del poder para mitigar los escándalos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  3. 3

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  4. 4

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  5. 5 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  6. 6 Netflix sorprende con la cancelación de una serie de éxito tras solo una temporada por las críticas recibidas
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8 Adiós a una peluquería con 37 años de historia en el centro de San Sebastián: «Han sido décadas llenas de vida e ilusión»
  9. 9

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  10. 10 Fox vuelve a nacer en Aiako Harria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Inoportuno relevo en la UCO