Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Inicio con derrota y Díaz más débil

Editorial DV

Editorial DV

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:36

El Gobierno de Pedro Sánchez ha retomado el curso parlamentario con una derrota telegrafiada por Junts en la votación sobre la reducción de la jornada ... laboral, el proyecto estrella de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El revés con el que arranca el Ejecutivo la segunda parte de la legislatura se veía venir por la frontal oposición a la medida manifestada por el partido de Carles Puigdemont, aunque eso le llevase a quedar retratado junto a Vox y el PP. Sánchez capeó el golpe de su díscolo socio de perfil, delegando el protagonismo, y el eventual desgaste, en su vicepresidenta segunda y referente de Sumar, más debilitada por el varapalo. Pero el hecho de que el traspié haya quedado algo difuminado en mitad del choque diplomático con Israel y las afrentas de Putin a Europa no le resta gravedad para los intereses del presidente. La inusitada beligerancia de Díaz contra Junts, al que acusa de defender a los sectores «más reaccionarios», amenaza con enturbiar una relación ya de por sí en el alambre y la negociación sobre el Presupuesto. Pero para Sánchez, la preocupación debería ser la facilidad con la que el Congreso articula una mayoría de centroderecha para tumbar su agenda social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  6. 6

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  7. 7

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica
  8. 8 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría femenina
  9. 9 David de Jorge: «He aprendido a disfrutar hoy sin aplazar los placeres a mañana»
  10. 10

    A esta Real Sociedad le sigue sin alcanzar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Inicio con derrota y Díaz más débil