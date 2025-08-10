Illa, un año de sobresaltos

Comenta Compartir

Salvador Illa y Pedro Sánchez comparten descanso estival en un contexto político en el que ambos buscan un plan que les permita asegurar la gobernabilidad ... en sus respectivos ámbitos. Tanto el Govern como el Ejecutivo central trabajan con presupuestos prorrogados, lo que limita la agenda y la capacidad de propuestas y actuaciones. Sánchez gobierna en precario, sometido a la imprevisibilidad de Junts, en un momento en que un secesionismo cada vez más combativo lanza exigencias difíciles de asumir en Barcelona y en Madrid. Los escándalos del PSOE pasan factura en el conjunto de España, aunque menos entre los catalanes, según un sondeo del 'CIS autonómico' realizado a propósito del primer año del president al frente de la Generalitat. La prometida nueva financiación para Cataluña se retrasa a 2028 por su complejidad técnica, lo que introduce tensión con el independentismo. Después de la convulsión que representó el procés, la llegada de Illa ha pacificado aquel territorio y los ciudadanos así lo perciben. Pero el huido Puigdemont y su exigencia de regresar sin cargos plantean un desafío constante a la estrategia de los dos dirigentes socialistas.

