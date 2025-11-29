Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Histórico homenaje en Gernika

La solemne ceremonia encabezada por el presidente alemán y el Rey fue un necesario acto de reparación y respeto a las víctimas del bombardeo

Editorial DV

Editorial DV

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El emotivo homenaje rendido ayer a las víctimas del bombardeo fascista que sacudió Gernika el 26 de abril de 1937, en una ceremonia solemne a ... la que asistieron de forma conjunta el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y el rey Felipe VI, se convirtió en un acto de trascendencia histórica por la importancia de la representación oficial, encabezada por los jefes de Estado de Alemania y España, el lehendakari y representantes de los principales partidos e instituciones de Euskadi. Pero también por el profundo significado que tuvo la visita como necesario acto de desagravio y reparación a las víctimas, 88 años después de la barbarie cometida sobre la villa foral por la Legión Cóndor y la aviación italiana en apoyo al avance de las tropas franquistas durante la Guerra Civil.

