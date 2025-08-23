Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Editorial

La guerra del hambre

La declaración de hambruna en Ciudad de Gaza dispara la presión sobre Israel para que acepte un alto el fuego y desbloquee la ayuda

Editorial DV

Editorial DV

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

La declaración oficial de hambruna en Ciudad de Gaza por la ONU confirma semanas de señales inconfundibles: niños con cuerpos demacrados, demasiado débiles ya para ... llorar, bebés que sucumben de inanición y enfermedades prevenibles. Al menos 89 civiles, la mayoría menores, murieron por falta de alimento en los siete primeros meses del año en un territorio palestino militarizado al 86% por Israel; otros 133 perecieron este agosto. El informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) concluye que medio millón de gazatíes enfrentan «condiciones catastróficas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  3. 3 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  4. 4

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  5. 5 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  6. 6

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  7. 7

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»
  10. 10

    Los precios altos en los hoteles de Donostia empujan a los turistas a la periferia y al interior de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La guerra del hambre