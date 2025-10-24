Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Golpe a las exportaciones

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

El proteccionismo brutal desatado por la Administración estadounidense se dejó sentir con fuerza en agosto en Euskadi. Si hasta entonces la previsión empresarial pudo anticiparse ... a los efectos de la ofensiva arancelaria, en pleno verano el látigo de las tarifas azotó las ventas al exterior, que se redujeron un 29% interanual; un retroceso sin precedentes en esas fechas. El marco comercial suscrito en julio por Washington y Bruselas –con el 15% de arancel genérico, el 27,5% para automoción y el 50% sobre acero y aluminio– anunciaba el golpe a sectores estratégicos de nuestra economía. La producción de automóviles, que venía lastrada por la dependencia de dos países estancados, Alemania y Francia, suma ahora el revés de Mercedes. Al descenso a la mitad de las ventas de la factoría alavesa y las severas caídas en la industria auxiliar hay que añadir la situación de una siderurgia que tiene en EE UU a su tercer cliente. La UE, que se felicitó de haber evitado una guerra abierta con Washington, debe respaldar ahora el esfuerzo de Estados y empresas por diversificar mercados. Y ratificar antes de fin de año el acuerdo con Mercosur para tomar aire en una zona de 700 millones de consumidores.

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  5. 5 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  6. 6

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  7. 7 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  8. 8

    «Si no respetas los códigos de conducta no tienes cabida en este club»
  9. 9 EH Bildu critica la decisión de la Ertzaintza de revelar el origen de sus detenidos y Abascal saca pecho: «Es una nueva victoria»
  10. 10

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»

