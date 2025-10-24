Golpe a las exportaciones

Comenta Compartir

El proteccionismo brutal desatado por la Administración estadounidense se dejó sentir con fuerza en agosto en Euskadi. Si hasta entonces la previsión empresarial pudo anticiparse ... a los efectos de la ofensiva arancelaria, en pleno verano el látigo de las tarifas azotó las ventas al exterior, que se redujeron un 29% interanual; un retroceso sin precedentes en esas fechas. El marco comercial suscrito en julio por Washington y Bruselas –con el 15% de arancel genérico, el 27,5% para automoción y el 50% sobre acero y aluminio– anunciaba el golpe a sectores estratégicos de nuestra economía. La producción de automóviles, que venía lastrada por la dependencia de dos países estancados, Alemania y Francia, suma ahora el revés de Mercedes. Al descenso a la mitad de las ventas de la factoría alavesa y las severas caídas en la industria auxiliar hay que añadir la situación de una siderurgia que tiene en EE UU a su tercer cliente. La UE, que se felicitó de haber evitado una guerra abierta con Washington, debe respaldar ahora el esfuerzo de Estados y empresas por diversificar mercados. Y ratificar antes de fin de año el acuerdo con Mercosur para tomar aire en una zona de 700 millones de consumidores.

