GOe, una apuesta integral

La inauguración del nuevo espacio gastronómico GOe en San Sebastián, concebido para convertirse en un hito arquitectónico de la ciudad, supone una apuesta innovadora y ... ambiciosa en el pujante paisaje culinario de la ciudad. Planteado como centro de experimentación gastronómica ligado a la Universidad de Mondragón, completa el equipamiento del Basque Culinary Center en Miramon en un territorio en el que la cocina se ha convertido en un verdadero motor de creatividad y es un tractor de dinamismo económico. Esta iniciativa combina tradición y modernidad, y no puede tampoco desligarse de la apuesta de Donostia por la ciencia y el conocimiento que está dando sus frutos en otros ámbitos.

Pero el GOe también debe responder a una máxima. De los 26 millones de presupuesto, 24 los financian el Gobierno Vasco y la Diputación, lo cual multiplica la responsabilidad del proyecto con la ciudadanía y le obliga a abrir sus puertas. O los donostiarras y guipuzcoanos lo sienten útil y suyo, o acabará encajonado en la Avenida de Navarra. La ola que simula el edificio no puede desaparecer en la orilla. El GOe no cumpliría sus verdaderas expectativas si se limitara tan solo a incorporar valor añadido a la tradición gastronómica o a poner en el escaparate el mundo de las sensaciones y de la vanguardia. Para que el proyecto tenga sentido debe cumplir los objetivos que se ha trazado a la hora de ofrecer un equipamiento centrado en la renovación, con una cuidada estética arquitectónica que debe servir para resaltar su ubicación. No se puede soslayar el nivel de contestación que este proyecto ha suscitado en una parte del vecindario y quizá ha faltado una mayor pedagogía y empatía a la hora de explicar las características de un equipamiento que va a formar parte de un circuito internacional de prestigio. Ahora bien, para que proyectos como el GOe desarrollen todo su potencial, es importante que rompan determinados estereotipos. Se trata de apostar por la innovación, no por las élites ni por cierto esnobismo cool. Y se trata de que el proyecto encaje en una intervención urbanística integral que incluya la culminación del litoral de Sagües y de su entorno, una asignatura pendiente de la ciudad. El impulso de estos nuevos proyectos es una pieza necesaria pero no suficiente en una planificación que asegure el equilibrio y la sostenibilidad económica y social del entorno. Si cumple estos desafíos, el proyecto vencerá recelos, ganará adhesiones y tendrá un excelente porvenir por delante.