GOe, una apuesta integral

El centro de experimentación gastronómica de Gros debe estar abierto a la ciudadanía y servir para completar el litoral de Sagües

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

La inauguración del nuevo espacio gastronómico GOe en San Sebastián, concebido para convertirse en un hito arquitectónico de la ciudad, supone una apuesta innovadora y ... ambiciosa en el pujante paisaje culinario de la ciudad. Planteado como centro de experimentación gastronómica ligado a la Universidad de Mondragón, completa el equipamiento del Basque Culinary Center en Miramon en un territorio en el que la cocina se ha convertido en un verdadero motor de creatividad y es un tractor de dinamismo económico. Esta iniciativa combina tradición y modernidad, y no puede tampoco desligarse de la apuesta de Donostia por la ciencia y el conocimiento que está dando sus frutos en otros ámbitos.

