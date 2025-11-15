Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Frenar la inflación en el corto plazo

Editorial DV

Editorial DV

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Según Eurostat, los salarios españoles subieron un 19,6% en el último lustro; un dato digno de celebrar de no ser porque la inflación subió ... un 18% en el mismo periodo. En octubre el IPC alcanzó el 3,1% a causa del encarecimiento de la luz, los vuelos internacionales y los trenes, así como de la gripe aviar, que comienza a impactar en los supermercados. Ante esto, los sindicatos reclaman a la patronal una nueva subida de sueldos para amortiguar los efectos de la inflación. No obstante, los consumidores guipuzcoanos han visto bajar el IPC del territorio en octubre del 3,3% al 3%. El Gobierno de Sánchez ha anunciado un incremento salarial para los funcionarios. Medidas positivas siempre que se acompañen de otras. El reto no se reduce a incrementar los sueldos: es necesario mejorar la calidad, productividad y eficiencia del empleo. La falta de respuesta a este y otros retos estructurales explica que España siga arrastrando un alto porcentaje de precariedad laboral y que la retribución media se sitúe un 15,3% por debajo del conjunto de países comunitarios, una brecha que sube cada año. Y es que, como no basta con imprimir más billetes cuando se desata una crisis, de poco sirve subir los salarios si los precios aumentan a la par y la productividad, en cambio, no logra seguir el ritmo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  3. 3 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  6. 6

    «El fuego venía por la ladera y estábamos asustados... Hemos cogido ramas para intentar apagarlo»
  7. 7 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  8. 8

    La UCO registra la sede de Noran y Erkolan en Donostia en busca de pruebas de mordidas del caso Cerdán
  9. 9 El cameo de Lee Chun Soo, el «Beckham coreano» de la Real Sociedad, en la serie Yakarta
  10. 10 Más de 1.600 donostiarras se han mudado a Irun en la última década

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Frenar la inflación en el corto plazo