Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Evitar el colapso judicial

El aumento de los delitos y la acumulación de casos en los juzgados muestran las costuras del sistema y exigen más medios y más rapidez

Editorial DV

Editorial DV

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Los crecientes índices de criminalidad en Gipuzkoa y en el conjunto de Euskadi comienzan a mostrar las costuras del sistema judicial que tiene que hacer ... frente a los delitos con el instrunento del principio de legalidad. Los datos muestran una saturación de expedientes, con casos de multireincidentes que en un año aún no han sido juzgados. El aumento alarmante de los delitos relacionados con las agresiones sexuales, la articulación de bandas de delincuentes integradas por menores autóctonos e inmigrantes y el incremento de los robos de de una nueva tipología de delitos ligados a las redes sociales describen un diagnóstico preocupante ante el que los órganos encargados de la Administración de Justicia no pueden hacer oídos sordos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  2. 2

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  3. 3

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  4. 4

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  5. 5

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  6. 6

    Hamarratz, la nueva aventura zumaiarra de Anne Agirre
  7. 7 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  8. 8

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  9. 9

    El aeropuerto de Bilbao elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  10. 10

    La cifra de guipuzcoanos que opera con criptomonedas se triplica en dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Evitar el colapso judicial