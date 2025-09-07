Evitar el colapso judicial

Los crecientes índices de criminalidad en Gipuzkoa y en el conjunto de Euskadi comienzan a mostrar las costuras del sistema judicial que tiene que hacer ... frente a los delitos con el instrunento del principio de legalidad. Los datos muestran una saturación de expedientes, con casos de multireincidentes que en un año aún no han sido juzgados. El aumento alarmante de los delitos relacionados con las agresiones sexuales, la articulación de bandas de delincuentes integradas por menores autóctonos e inmigrantes y el incremento de los robos de de una nueva tipología de delitos ligados a las redes sociales describen un diagnóstico preocupante ante el que los órganos encargados de la Administración de Justicia no pueden hacer oídos sordos.

No podemos quedarnos con los brazos cruzados pensando en lo seguros que fuimos en el pasado y los desafíos que afrontamos en el futuro. Ya no se trata solo de cierta percepción social de que, en muchas ocasiones, el delincuente entra por una puerta y sale por la otra o sale por la misma. Se trata de entender por qué ser produce esta demanda social y por qué esa percepción de vivir con más inseguridad ha prendido en un sector de la ciudadanía. La Justicia no puede obviar ese sentimiento social y tiene que ofrecer también respuestas eficaces.

No se trata de un debate sobre el carácter restaurativo de la labor judicial, ni sobre el punitivismo que cabalga con fuerza a lomos del incremento de delitos. Se trata de examinar cuáles son las zonas sensibles del debate que merecen ajustes y cambios. Ya sea el propio Código Penal o unos ritmos en la administración judicial que se han quedado arcaicos en una sociedad en la que las redes sociales y la inteligencia articifial están cambiando deterninados paradigmas de forma acelerada.

Hay recursos e innovaciones tecnológicas que han venido para quedarse y que deben contribuir a que los planes de modernización no se dilaten en el tiempo. Es una discusión que compete al mundo del derecho, a los criminólogos, a quienes defienden a las víctimas, a quienes entienden que la Justicia intenta precisamente evitar el 'ojo por ojo' desde los principios de la razón, la civilidad, y la proporcionalidad. Es una reflexión que tanbién incube a todas las fuerzas de seguridad. Que compete a toda la sociedad de forma colectiva. Dar satisfacción a esta sensación es la mejor contribución a que nadie manipule el debate.