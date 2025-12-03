Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Euskera con futuro

La lengua vasca es un patrimonio de todos y exige una apuesta clara por su promoción desde la firmeza y la inteligencia

Editorial DV

Editorial DV

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Día del Euskera que se celebra hoy 3 de diciembre nos interpela sobre la salud de nuestro patrimonio lingüístico y cultural, que es un ... valioso elemento de identidad y, a la vez, supone un instrumento de comunicación de una sociedad en la que debemos reforzar el compromiso por su preservación y difusión. El euskera ha sido un puente entre generaciones en Euskadi, un nexo que une a los que han sufrido persecución y opresión, que aglutina a las nuevas generaciones alfabetizadas, que ha resistido gracias al esfuerzo de miles de euskaltzales que han defendido su futuro contra viento y marea. Su plena normalización no está asegurada y necesita, además de políticas públicas activas, una apuesta clara que combine la firmeza con la inteligencia, que respete los equilibrios sociolingüísticos territoriales, y, a la vez, corrija una situación histórica de desigualdad. Que sepa ganar nuevas adhesiones y que se aleje de cualquier instrumentalización política e ideológica. Como decía Koldo Mitxelena, el euskera es demasiado débil para utilizarlo como arma arrojadiza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  2. 2 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  3. 3 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  4. 4 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  5. 5

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  6. 6 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  7. 7

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  8. 8

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  9. 9 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  10. 10 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskera con futuro