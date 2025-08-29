Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Euskadi y las 'cosas del comer'

Alejado de la polarización política, Pradales ajusta sus prioridades a las preocupaciones de los vascos y llama a Bildu a sumarse a la convivencia

Editorial DV

Editorial DV

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

El lehendakari mantiene las claves de su gestión pública a pie de calle al ajustar las prioridades de su Gobierno PNV-PSE sobre la base ... de las principales preocupaciones de los vascos, señaladas de forma recurrente en las estudios sociológicos. En su comparecencia en el Palacio Miramar, que marca el reinicio del curso político, Imanol Pradales dio ayer preferencia en su agenda a la seguridad, la salud, la vivienda y el impulso industrial, piezas esenciales de las llamadas 'cosas del comer' en una Euskadi alejada de la pulsión identitaria y la polarización. Está por ver si ese pragmatismo se prolonga en la ronda de contactos anunciada por Pradales para «ampliar y mejorar» el autogobierno sobre la necesidad compartida de culminar todas las transferencias incluidas en el Estatuto. Asunto en el que los jeltzales parecen abocados a competir con una izquierda abertzale movilizada para formar «frentes amplios» en favor de la soberanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  3. 3 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8

    La Real recibirá 5 millones por Urko
  9. 9 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  10. 10

    «Que la Real me haga este homenaje a mí es un sueño cumplido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi y las 'cosas del comer'