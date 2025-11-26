Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Escalada entre Japón y China

Editorial DV

Editorial DV

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:35

Comenta

Japón y China llevan tres semanas inmersos en una escalada que inquieta al mundo. La prepotencia de Pekín y sus reclamaciones territoriales en el mar ... de China meridional perturban desde hace tiempo a las autoridades niponas, también a Filipinas, Vietnam, Indonesia o Malasia. Pero fue la primera ministra japonesa la que detonó la actual crisis. La ultrapopulista Sanae Takaichi mencionó en su Parlamento el verdadero asunto explosivo para Pekín al asegurar que una invasión de la isla «amenazaría la supervivencia» de su país y podría forzarle a una intervención militar. Como respuesta, una retórica china cada vez más agresiva se acompaña de represalias comerciales. Y Tokio responde con misiles frente a la costa taiwanesa. Es probable que la entrada en escena de Donald Trump haya dejado insatisfechos a ambos contendientes. El estadounidense habló con Xi Jinping, parece que a iniciativa de este, y casi sin reponerse de la emoción telefoneó a Takaichi. Llama la atención que en las posteriores comunicaciones públicas EE UU no menciona Taiwán, seguramente porque, de momento, privilegia la estabilidad en sus relaciones con Xi y busca su ayuda para acabar con la guerra en Ucrania.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  6. 6 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  7. 7 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  8. 8 El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro
  9. 9

    El Ayuntamiento reducirá la cifra de eventos en el Centro por las molestias que generan
  10. 10

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Escalada entre Japón y China