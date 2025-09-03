Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

Empleo con claroscuros

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

Agosto nunca ha sido un buen mes para el empleo, pero este año ha decidido lanzar un mensaje a navegantes para recordar que las incertidumbres ... siguen nublando la marcha de la economía y que el mercado laboral mantiene problemas estructurales ligados a la estacionalidad. Tras varios meses encadenando récords históricos de afiliación, Gipuzkoa perdió en agosto 6.298 cotizantes a la Seguridad Social en relación a julio, lo que deja la cifra total en 336.103 personas, el nivel más bajo desde marzo. El retroceso supone, de hecho, borrar prácticamente todo el empleo creado en lo que va de 2025 y marcar el peor mes de agosto desde que hay registros. El mal dato no es exclusivo de Gipuzkoa. Bizkaia se deja en agosto 6.845 afiliados y baja hasta los 505.932, mientras que Álava retrocede en 3.362 y se sitúa en 164.758. Habrá que esperar al tramo final del año para analizar el comportamiento del empleo que, más allá de sectores estacionales como el turismo, depende en Gipuzkoa de un sector industrial que tiene en la automoción su principal talón de Aquiles dados los problemas derivados de la transición económica, los ritmos de la descarbonización y las amenazas mundiales.

