Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Drama sanitario, traspié electoral

Editorial DV

Editorial DV

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:11

Comenta

El escándalo de los cribados en Andalucía, un auténtico drama para las 2.000 mujeres afectadas por los retrasos en el resultado de sus mamografías, ... revela la importancia de mantener la inversión pública en el sistema sanitario para garantizar los controles de prevención y, a la vez, evitar errores de diagnóstico como el que sacude a la sanidad andaluza. Saldada hasta ahora con el cese de la consejera de Salud y la contratación de un centenar de profesionales, la crisis no sólo ha abierto una herida de una profundidad aún desconocida en la lucha contra el cáncer de mama y, por extensión, en el control de las enfermedades. Es un traspié para el presidente de la Junta de camino a su reválida en las urnas el próximo año. Están todavía por ver las consecuencias que tiene esta falla en la confianza en las instituciones, especialmente médicas, en el futuro electoral de Juan Manuel Moreno Bonilla, convertido en la referencia moderada del Partido Popular en España. Un retroceso en su comunidad, la más poblada del país, puede dar al traste con el declarado reto de Alberto Núñez Feijóo de obligar a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales con la intención de desplazarle de la Moncloa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  2. 2

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  3. 3

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  4. 4 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  5. 5

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  6. 6

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  7. 7 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  8. 8 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  9. 9

    El Ayuntamiento de Donostia ya define la «zona verde» de la nueva plaza elevada
  10. 10 Un jabalí se pega un baño y retoza en la playa de Santiago de Zumaia: «Era bastante grande»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Drama sanitario, traspié electoral