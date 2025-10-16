Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Editorial

En la diana de Trump

El republicano prefiere amenazar a España por el gasto militar antes que liderar el esfuerzo de la OTAN para plantar cara a Rusia en Europa

Editorial DV

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

En su pretendido elogio al «trabajo fantástico» de España, en la cumbre de Sharm-el-Sheij, Donald Trump no se privó de exhibir su disconformidad ... con la decisión del Gobierno de Madrid de destinar un 2,1% del PIB a defensa este año. Un esfuerzo alejado del 5% acordado en junio en la OTAN, con la firma de Pedro Sánchez y con el horizonte de llegar a ese porcentaje para 2030. Que el secretario general de la Alianza Atlántica bendijera entonces la salvaguarda española, o que la organización defensiva haya comunicado recientemente que nuestro país cumple con las exigencias que le corresponden, carece de importancia para el presidente de Estados Unidos.

