El desamparo ahoga a Gaza

La lluvia y el frío agravan el sufrimiento de los desplazados mientras EE UU busca resucitar en la ONU su bloqueado proceso 'de paz'

Editorial DV

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Ha bastado un mes para acreditar que el 'plan de paz' acordado por Estados Unidos e Israel para detener la masacre en Gaza se ha ... estancado en sus primeros pasos. Hamás tiene pendiente la entrega de los restos de tres rehenes, después de haber devuelto a sus familias a todos los supervivientes de dos años de cautiverio. Israel maneja a su antojo un alto el fuego que no merece tal nombre. Desde que entró en vigor, el 10 de octubre, al menos 245 gazatíes murieron por bombardeos hebreos casi diarios, que hirieron a otros 600 civiles. Tel Aviv bloquea además la comprometida entrada masiva de ayuda esencial, lo que agrava el ya extremo sufrimiento de la Franja.

