Un desafío complejo

Los centros escolares se enfrentan al reto de abordar la atención a un alumnado con una creciente vulnerabilidad y realidades muy dispares

Editorial DV

Editorial DV

Domingo, 31 de agosto 2025, 05:58

El regreso al colegio está a la vuelta de la esquina. Tras las vacaciones, los centros escolares volverán a abrir las puertas esta semana y ... los niños guipuzcoanos dejarán el bañador y la toalla para recuperar la rutina del despertador, los deberes y el estudio. Un año más, el bajón de natalidad se notará en las aulas, con menos alumnos, sobre todo en los ciclos más tempranos: Infantil y Primaria. Este descenso de escolares amenaza con el cierre de 4.000 aulas en la próxima década, a pesar de que el reciente cambio de ratio de alumnos por aula ha permitido mantener abiertas clases que antes se cerraban por falta de niños y, a su vez, evitar la clausura de más escuelas.

